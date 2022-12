Gasverbruik tussen augustus en november met meer dan 30 procent gedaald

Het gasverbruik in Nederland is in de periode van augustus tot en met november met ruim 30 procent gedaald. In de hele Europese Unie is 20 procent minder gas verbruikt dan gebruikelijk in die periode.

Statistiekbureau Eurostat heeft het gasverbruik vergeleken met het vijfjarige gemiddelde van die maanden (2017-2021).

De 27 lidstaten spraken na de Russische inval in Oekraïne af om hun gasverbruik met zeker 15 procent te verminderen om een acuut tekort aan de brand- en grondstof te voorkomen.

Het aardgasverbruik daalde tussen augustus en november in de meeste lidstaten. In achttien EU-landen daalde het verbruik harder dan de doelstelling van 15 procent. De consumptie nam het meest af in Finland (-52,7 procent), Letland (-43,2 procent) en Litouwen (-41,6 procent).

Zes lidstaten hebben hun aardgasverbruik verminderd, maar hebben de doelstelling van 15 procent nog niet gehaald. Het aardgasverbruik nam toe in Malta (+7,1 procent) en Slowakije (+2,6 procent).

