Jubelton kent nog een opleving op weg naar het einde

Vanaf 1 januari is het gedaan met de jubelton. De belastingvrije schenking voor verbouwing of aflossing van een koophuis wordt dan drastisch verlaagd : van meer dan een ton naar een schamele 28.947 euro. Notarissen zien extra toeloop in de laatste periode dat de regeling nog riant is.

"Als een regeling de einddatum nadert, zien we altijd een opleving", zegt Hens Meengs van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Hoeveel meer mensen precies nog snel belastingvrij een ton schenken aan hun kinderen, kan de KNB niet zien. "We registreren schenkingsakten en testamenten, niet de inhoud daarvan."

De Belastingdienst ziet die getallen wel, ook al hoeft over deze schenking nu juist geen belasting betaald te worden. "Maar ze worden niet separaat geregistreerd, we kunnen dus niet zien hoe vaak er de afgelopen tien jaar gebruik van is gemaakt", zegt een woordvoerder desgevraagd. Daardoor is ook niet bekend of dat dit jaar, en met name de laatste weken, meer is.

"We zien en horen dat veel mensen nog gebruikmaken van de regeling", zegt Meengs van de KNB, die de aantallen meteen nuanceert. "Lang niet iedereen kan natuurlijk een ton schenken." Zo zien notarissen honderden tot wel duizenden mensen per maand voor de overdracht van een huis of het opstellen van een testament. "Daarbij valt de jubelton in het niet. Het gaat dan eerder om honderden per jaar."

Wie nog voor het einde van dit jaar gebruik wil maken van de regeling, moest moeite doen om nog bij een notaris terecht te kunnen. "Traditioneel is het altijd heel druk in december. Zowel particulieren als bedrijven willen nog van alles voor het einde van het jaar geregeld hebben", zegt Meengs.

Eerder

