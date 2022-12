Moederbedrijf van Vliegtickets.nl failliet verklaard

Delen via E-mail

Otravo, het bedrijf achter ticketverkopers WTC.nl en Vliegtickets.nl, is failliet verklaard. De onderneming vroeg enkele dagen geleden uitstel van betaling aan. Vliegtickets.nl meldde toen op zijn eigen site dat alle activiteiten stilgelegd zouden worden.

Otravo B.V. is in 2014 ontstaan na de samenvoeging van Vliegtickets.nl en WTC.nl. Op die twee platformen kun je onder meer vliegreizen en hotels boeken. De verschillende onderdelen van Otravo voeren de vluchten niet zelf uit, maar fungeren als bemiddelaar.

Het bedrijf in Halfweg, een dorp vlak bij Amsterdam, kwam door de coronacrisis in de problemen. Om wat geld in het laatje te brengen, verkocht de onderneming vorig jaar Vakantiediscounter.nl. Maar deze verkoop kon nieuwe moeilijkheden niet voorkomen.