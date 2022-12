Woonlasten huizenbezitters stijgen volgend jaar met 3,6 procent

Woningbezitters die met meerdere personen een huishouden vormen, zijn volgend jaar gemiddeld 30 euro meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten. Dat is een stijging van 3,6 procent, zo meldt Vereniging Eigen Huis (VEH), die een steekproef onder 107 gemeenten heeft gedaan.

In een kwart van de gemeenten gaan de woonlasten volgend jaar met 50 euro of meer omhoog. De aanslag die een huiseigenaar in 2023 van de gemeente ontvangt, bedraagt gemiddeld 887 euro.

De woonlasten bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huiseigenaren betalen deze lasten jaarlijks aan hun gemeente. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte van de tarieven. Daardoor bestaan er grote verschillen.

Met een lastenstijging van gemiddeld 167 euro per huiseigenaar is Teylingen koploper in de steekproef. De Zuid-Hollandse gemeente wordt gevolgd door Bodegraven-Reeuwijk (+140 euro) en Den Haag (+130 euro). Hekkensluiter is Doetinchem, waar de gemiddelde aanslag van de woonlasten juist 83 euro lager uitvalt.

Volgens VEH kent vooral de onroerendezaakbelasting flinke uitschieters. In de Noord-Hollandse gemeenten Medemblik en Drechterland stijgt de ozb volgend jaar met tientallen procenten. Deze gemeenten hebben aangekondigd dat de hogere heffing wordt gecompenseerd met een verlaging van de waterschapslasten. Ook in onder meer Bodegraven-Reeuwijk, Den Haag, Utrecht en Den Bosch stijgt de 'huizenbelasting' in 2023.

