We geven meer uit aan de kapper of een bezoek aan een restaurant

We hebben in oktober 0,6 procent meer besteed dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt statistiekbureau CBS dinsdag. Consumenten gaven meer uit aan diensten, maar minder aan goederen.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Volgens het CBS waren de omstandigheden voor de consumptie in december iets gunstiger dan in oktober.

Huishoudens hebben in oktober 3,6 procent meer besteed aan diensten als telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen en een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd.

Consumenten gaven 4,8 procent minder uit aan duurzame goederen dan een jaar geleden. Ze besteedden minder aan woninginrichting, kleding en elektrische apparaten. Consumenten hebben ook 2,3 procent minder uitgegeven aan voedingsmiddelen, drank en tabak.

Aan overige goederen, zoals aardgas en producten voor persoonlijke verzorging, hebben ze in oktober 1,6 procent minder besteed. Huishoudens hebben vooral minder energie verbruikt doordat het in oktober minder koud was dan een jaar geleden.

