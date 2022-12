EU-landen akkoord over prijsplafond voor gas

EU-lidstaten zijn akkoord over een maximale handelsprijs voor aardgas om zo de hoge energieprijzen te drukken. Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap van de EU maandag bekendgemaakt. Nederland zag er weinig in, maar moest in Europa het onderspit delven.

De plafondprijs is vastgesteld op 180 euro per megawattuur, volgens documenten die in handen zijn van nieuwsdienst Reuters. Deze prijs geldt voor de toonaangevende TTF-handelsbeurs en wordt van kracht als de prijs drie dagen achter elkaar boven het plafond zit.

Het idee is dat als energiebedrijven minder hoeven te betalen om gas in te kopen, ze lagere tarieven kunnen bieden aan consumenten en bedrijven. De maatregel moet op 15 februari 2023 ingaan.

Als de plannen dit jaar al van kracht was geweest, zou deze vooral tussen eind juli en begin oktober de prijs hebben gedrukt. In die periode lag de gasprijs vrijwel continu boven de 180 euro. Inmiddels is de prijs flink gedaald. Zo betaalden handelaren maandag ongeveer 110 euro voor een megawattuur.

Nederland en ook Duitsland wilden aanvankelijk geen prijsplafond, omdat het averechts zou werken. Zo vreesden ze dat energiebedrijven hun gas buiten Europa verkopen, omdat ze dan hogere prijzen kunnen vragen. Veel andere EU-landen denken dat het wél zorgt dat de energierekening voor huishoudens en bedrijven niet te ver oploopt. Duitsland ging uiteindelijk overstag, terwijl Nederland zich onthield van stemming. Enige tegenstemmer was Hongarije.

De nieuwe plafondprijs is flink lager dan een eerder voorstel van 275 euro per megawattuur. Toen die plannen bekend werden, kwam er meteen kritiek. De prijs was veel te hoog en er waren allerlei randvoorwaarden. Zelfs bij de hoge prijzen van afgelopen zomer zou dit eerdere voorstel geen enkel effect hebben gehad.

Prijzen stegen door afknijpen Russische toevoer

Energieprijzen zijn sinds het najaar van 2021 flink opgelopen. Dit kwam vooral doordat Rusland de toevoer van aardgas naar Europa afkneep. Toen het land Oekraïne in februari aanviel, ging de kraan nog verder dicht en steeg de prijs nog verder. Steeds meer consumenten zagen sindsdien hun energierekening met vaak honderden euro's per maand stijgen.

Het Europese prijsplafond staat los van het Nederlandse prijsplafond dat op 1 januari ingaat. En het werkt ook anders. Het Europese plan gaat over de handelsprijs, terwijl het Nederlandse prijsplafond gaat over het bedrag dat huishoudens betalen aan hun energieleverancier.

Nu het prijsplafond er komt, is de weg ook vrij voor andere maatregelen tegen de energiecrisis. Het gezamenlijk inkopen van gas en het sneller verstrekken van vergunningen voor hernieuwbare energie, waarover de EU-landen het eigenlijk al eens waren, zijn de afgelopen tijd blijven liggen door de trage onderhandelingen.

