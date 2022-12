Wijn uit Betuwe en Achterhoek krijgt net als champagne een beschermde status

Delen via E-mail

Wijn uit de Achterhoek en de Betuwe, ook wel Rivierenlandwijn genoemd, wordt voortaan beschermd tegen namaak. Dat heeft de Europese Commissie besloten na een aanvraag hiervoor van drie wijngaarden uit het gebied.

EU-regels maken het mogelijk om producten uit Europese landen een beschermde status te geven. Dit moet voorkomen dat andere landen namaakproducten maken. Een bekend voorbeeld hiervan is champagne. Die drank mag alleen die naam krijgen als het in de betreffende Franse regio is gemaakt.