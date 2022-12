Wankelende eigenaar van Vliegtickets.nl krijgt uitstel van betaling

Otravo BV, het bedrijf achter ticketverkopers WTC.nl en Vliegtickets.nl, heeft maandag uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf is in financiële problemen gekomen en hoopt door het uitstel wat lucht te krijgen.

De klantenservice van Otravo is niet bereikbaar. Klanten die vragen hebben over hun ticket kunnen volgens Otravo het beste contact opnemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Otravo BV is in 2014 ontstaan na het samenvoegen van Vliegtickets.nl en WTC.nl. Dat zijn twee platformen waar je onder meer losse vliegreizen en hotels kunt boeken. De verschillende onderdelen van Otravo voeren de vliegreizen niet zelf uit, maar fungeren als bemiddelaar.

Het bedrijf is gevestigd in Halfweg, vlak bij Amsterdam, en kwam door de coronacrisis in de problemen. Om wat geld in het laatje te krijgen, werd vorig jaar Vakantiediscounter.nl verkocht. Dit kon niet voorkomen dat er opnieuw moeilijkheden ontstonden.