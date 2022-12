Jongeren vragen dit jaar flink minder WW-uitkeringen aan

In de eerste tien maanden van dit jaar hebben 29.700 jongeren tot 27 jaar een WW-uitkering aangevraagd. Dat is 30 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt maandag uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

In de regio's Midden-Limburg, Midden-Brabant en enkele regio's in Noord- en Zuid-Holland nam het aantal aanvragen van jongeren zelfs met meer dan 35 of 40 procent af.

Bij de uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 raakten relatief veel jongeren hun baan kwijt. Dit kwam doordat zij vaak werken met flexibele contracten en werkzaam zijn in sectoren die hard werden geraakt, bijvoorbeeld in de horeca of in winkels. Maar als de economie weer aantrekt, zijn jongeren vaak de eerste die weer een baan vinden.

Uit gegevens van het CBS bleek eerder deze maand dat ook in andere leeftijdsgroepen het aantal WW-aanvragen is gedaald.

