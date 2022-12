Hogere lonen zijn volgens DNB mogelijk en vormen geen gevaar voor economie

Hogere lonen vormen geen bedreiging voor de Nederlandse economie. De gemiddelde loonstijging komt volgend jaar uit op 5 procent en er zit nog meer in het vat, voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB). "Deze ontwikkeling vinden wij goed en er zijn sectoren waar een hogere loonsverhoging mogelijk is", zegt directeur en hoofdeconoom Olaf Sleijpen op vragen van NU.nl.

Volgens DNB is het zeker verantwoord om de lonen op dit moment verder te verhogen. Werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW riepen bedrijven afgelopen week juist op om terughoudender te zijn met structurele loonsverhogingen om te voorkomen dat de inflatie verder stijgt.

Momenteel ligt de gemiddelde loonstijging op jaarbasis op 3,3 procent. "Het risico op een loon-prijsspiraal ontstaat alleen als je de inflatie volledig compenseert. Dan moet je uitgaan van loonsverhogingen van 14 procent of hoger", zegt Sleijpen.

De 'Economische ontwikkelingen en vooruitzichten' van DNB gaan ervan uit dat onze economie volgend jaar afkoelt. De economische groei zal volgend jaar uitkomen op 0,8 procent. De afkoeling wordt veroorzaakt door de hoge inflatie en de lagere groei van de wereldhandel.

Herstellend uit de coronarecessie, draaide de Nederlandse economie in de eerste helft zes maanden op volle toeren, waardoor de groei over het gehele jaar nog uitkomt op 4,2 procent. Na 2023 trekt de economie weer aan, met in 2024 naar verwachting een groei van 1,6 procent.

'We scheren langs een recessie'

Sleijpen verwacht niet dat we in een recessie belanden. De Nederlandse economie vertoonde in het derde kwartaal nog een lichte krimp. "En ook voor het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van volgend jaar verwachten een krimp. Maar dat betekent nog niet dat we in een recessie belanden. We scheren er langs om daarna te groeien."

DNB verwacht verder dat de inflatie dit jaar naar verwachting haar piek bereikt. Door het prijsplafond op energie en andere overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie, komt de geraamde inflatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5 procent. Daarna volgt een daling naar 4,9 procent in 2023 en 5,0 procent in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt.

DNB adviseert het kabinet om niet te kiezen voor langdurige compensatie van de energielasten van de grote groepen huishoudens en bedrijven. "De overheid moet zich richten op huishoudens die echt hulp nodig hebben. Dan hebben we het vooral over mensen die in huurhuizen wonen. Bovendien moeten we snel werk maken van het verduurzamen van woningen en bedrijven."

