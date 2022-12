Eneco schroeft warmtetarief maximaal op, prijsplafond dempt de pijn

Eneco verhoogt komend jaar de tarieven van het warmtenet naar 90,91 euro per gigajoule. Dat is het hoogste tarief dat een energieleverancier van toezichthouder ACM mag hanteren. Het prijsplafond van het kabinet zorgt dat vooral de kleinverbruiker weinig last heeft van de verhoging.

Eneco zegt geen andere keuze te hebben dan het tarief flink te verhogen, doordat het bedrijf zelf te maken heeft met hogere uitgaven. Zo moet Eneco de energie duurder inkopen en zijn de kosten voor materieel en lonen ook opgelopen.

Dit jaar betalen huishoudens bij Eneco nog 43,76 euro per gigajoule. Dat tarief wordt komend jaar dus ruim tweemaal zo hoog.

Voor veel huishoudens zal die verhoging weinig gevolgen hebben, doordat het kabinet een prijsplafond heeft ingesteld. Dit betekent dat je 47,38 euro per gigajoule betaalt, tot een maximum van 37 gigajoule per jaar. Wie binnen dat verbruik blijft, gaat enkele euro's per gigajoule meer betalen.

Wie meer verbruikt dan het maximum, gaat voor dat extra verbruik het tarief van de energieleverancier betalen. Bij Eneco is dat dus 90,91 euro. Dat is ruim 47 euro meer dan dit jaar.

Vattenfall maakte eerder al bekend dat het komend jaar een tarief hanteert van 76,45 euro per gigajoule. Eneco rekent dus bijna 15 euro meer, maar toch zullen klanten niet overstappen. Wie op het warmtenet is aangesloten, kan niet voor een leverancier kiezen.

