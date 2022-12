Drogisterijpersoneel van onder meer Etos en Kruidvat staakt voor meer loon

Werknemers van drogisterijen als Etos, Kruidvat en Trekpleister gaan maandag staken op de Dam in Amsterdam, omdat zij een flinke loonsverhoging willen. Alle Etos-winkels in Amsterdam en omstreken blijven vanwege de staking waarschijnlijk gesloten.

FNV wil dat de lonen meestijgen met de inflatie. Volgens de vakbond is daarom een loonsverhoging van minimaal 10 procent in januari nodig. Een door FNV gesteld ultimatum is zondagavond zonder resultaat verstreken.

In de drogisterijbranche werken volgens de bond ruim tienduizend werknemers. "Zij hebben recht op een leefbaar loon. Onze leden kunnen in deze financieel zware tijden echt niet leven van de schamele loonsverhoging van 3 procent die de werkgevers bieden", zegt FNV-bestuurder Cindy Onvlee.

FNV laat weten dat de rest van de week ook gestaakt wordt in de drogisterijbranche. Dinsdag vindt er een manifestatie in Amersfoort plaats. Op woensdag gebeurt dat in Haarlem en op vrijdag in Maastricht. Zaterdag houdt het personeel van drogisterijen een landelijke manifestatie.