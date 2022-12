Prijzen van Nederlandse groenten, vlees en zuivel stegen flink dit jaar

Delen via E-mail

Nederlandse boeren kregen afgelopen jaar gemiddeld 21 procent meer voor hun producten. Helaas voor de agrariërs stegen de winsten niet mee, omdat de kosten voor bijvoorbeeld energie en veevoer harder omhooggingen.

De hogere prijzen betekenen dat supermarkten ook meer moeten betalen als zij hun producten inkopen. En dat voelen we bij de kassa. Zo bleek uit eerdere cijfers van het CBS dat voeding in november gemiddeld 15,7 procent duurder was dan een jaar eerder.