Winkeliers optimistisch over feestdagen zonder maatregelen

Winkeliers zetten zich schrap voor de feestdagen. Het is namelijk de eerste keer sinds de coronacrisis dat we weer vrijuit kunnen shoppen in deze periode zonder maatregelen en restricties. Ondernemers zijn optimistisch en verwachten twee tot drie goede weken te draaien, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"We hebben in het voorjaar al een flinke inhaalslag gemaakt en sinds september stabiliseert de omzet. Winkeliers krijgen nu enkele bonusweken en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen", zegt algemeen directeur Jan Meerman van INretail, de branchevereniging voor de mode-, sport- en schoenenbranche.

"Er wordt een enorme drukte verwacht in de winkelstraten. Consumenten hebben weer behoefte om gezellig te winkelen, dus er wordt alles aan gedaan om de sfeer in de winkelstraat te verhogen."

De winkels en de horeca moesten vorig jaar hun deuren nog sluiten vanwege een lockdown. "Dat is nu niet meer het geval, er zijn weer feesten, recepties en andere gelegenheden. Voor dat soort momenten geven consumenten ook geld uit aan kleding en schoenen. Het aantal winkelbezoeken loopt terug, maar de mensen die komen, kopen meer en gerichter", zegt Meerman.

'Consumenten zijn niet terughoudend'

De torenhoge inflatie zorgt er op dit moment nog niet voor dat consumenten de hand op de knip houden, constateert directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel. "Wij merken niet dat mensen terughoudender zijn, maar het is ook niet uitbundig. Het uitgavepatroon is normaal."

Volgens Peters doen de keuken- en woonwinkels het minder, aangezien we tijdens de coronacrisis veel hebben verbouwd. "Een logische ontwikkeling. Maar bij andere zaken, zoals drogisterijen en winkels met huishoudelijke spullen, gaat het wel goed."

Hogere kosten doorberekenen aan klant

Toch ontkomen ook de winkeliers er niet aan om de hogere kosten door te berekenen aan de klanten. "Bij ons zijn de prijzen met gemiddeld 5 procent gestegen. En natuurlijk zijn er ook zorgen voor volgend jaar", zegt Meerman.

Winkeliers moeten scherp inkopen vanwege de hoge inflatie, laat Peters weten. "De hoge inkoopprijzen zijn zorgwekkend. Daar komt bij dat we nog altijd met leveringsproblemen te maken hebben."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Aanbevolen artikelen