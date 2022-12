Gasupdate: Verbruik voor het eerst hoger dan voorgaande jaren

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Nederlanders verbruikten de afgelopen dagen meer gas dan in dezelfde periode in de voorbije drie jaar. Dat is voor het eerst sinds het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in juli de cijfers begon bij te houden.