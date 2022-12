5 mei wordt jaarlijkse feestdag in nieuwe cao de Volksbank

Personeel van de Volksbank krijgt elk jaar op Bevrijdingsdag vrij. Dat heeft het bedrijf achter onder meer ASN Bank, SNS en RegioBank afgesproken met de vakbonden in de nieuwe cao. Ook mogen werknemers een doordeweekse feestdag inruilen voor een andere feestdag die aansluit bij hun religieuze of culturele achtergrond.

Verder krijgen medewerkers in de nieuwe cao verlof als ze van gender willen veranderen en is meer ruimte gemaakt om vrijwilligerswerk te doen. De Volksbank zegt dat het bedrijf hiermee zijn maatschappelijke betrokkenheid en inclusiviteit wil tonen.

Medewerkers krijgen er komend jaar in februari 4,5 procent loon bij. Daar komt in mei 2024 nog eens 4,25 procent bij. Ook is er een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto. De nieuwe cao gaat op 1 januari in en heeft een looptijd van twee jaar.