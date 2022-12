Wereldwijd nog nooit zo veel steenkool verbruikt als in dit jaar

Het wereldwijde gebruik van steenkool is dit jaar naar een recordhoogte gestegen. Dat schrijft energieagentschap IEA vrijdag. Het agentschap verwacht dat de wereld de komende jaren nog op dezelfde mate op de grondstof blijft leunen.

Het wereldwijde verbruik komt dit jaar voor het eerst boven de 8 miljard ton, een stijging van 1,2 procent ten opzichte van 2021. Naast het teruggrijpen op het relatief goedkope steenkool als vervanger van Russisch gas, hebben ook de weersomstandigheden in delen van de wereld voor een hoger verbruik gezorgd.

Door hittegolven was meer elektriciteit nodig, maar waterkrachtcentrales konden minder opwekken door de droogte. Ook viel de hoeveelheid energie opgewekt door kerncentrales tegen, vooral in de Europese Unie. In Frankrijk waren kerncentrales dicht voor onderhoud.

De EU wil het gebruik van steenkool terugschroeven, maar verbruikt in 2022 voor het tweede jaar op rij meer dan het voorgaande jaar. Volgens het rapport van het IEA is dit wel van tijdelijke aard en ligt het verbruik in 2025 weer onder het niveau van 2020.

Ook Nederland had eerder vanwege het klimaat maatregelen genomen om kolencentrales minder hard te laten draaien, maar die werden tijdelijk opgeheven vanwege de energiecrisis.

Op India na (7 procent) is de EU de economie met de sterkste stijging (6 procent) in het steenkoolverbruik. China, India en Indonesië - de drie grootste steenkoolproducenten ter wereld - komen dit jaar allemaal op recordniveaus uit. Steenkool is de energiebron met verreweg de grootste CO2-uitstoot en het IEA verwacht dat dat nog even zo blijft.

