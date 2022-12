Shell en Eneco bouwen nieuw windpark op Noordzee

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Energieconcerns Eneco en Shell bouwen de komende jaren een windpark op de Noordzee, zo'n 50 kilometer buiten de kust van IJmuiden. Beide bedrijven hebben de tender gewonnen voor het park Hollandse Kust (west), dat over vier jaar moet gaan draaien.

Het park heeft een vermogen van 756 megawatt en bestaat uit 54 windturbines. De stroom die het park produceert, is genoeg om ongeveer een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is 3 procent van de totale stroombehoefte in ons land.