Polen staakt verzet tegen minimumbelasting voor multinationals

Polen stemt alsnog in met een EU-maatregel om belastingontwijking tegen te gaan. Het land was eerst nog tegen de invoering van een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals.

De onverwachte Poolse blokkade dreigde de EU-top in Brussel te frustreren, omdat die andere belangrijke EU-plannen zou dwarsbomen. Zo zou het moeilijk worden om Oekraïne volgend jaar 18 miljard euro steun te geven.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki weigerde eerder deze week de deal te ondertekenen. Polen lag eerder al maanden dwars vanwege de beoogde minimumbelasting, maar ging er in juni alsnog mee akkoord. Dat deed het land pas nadat de Europese Commissie het Poolse coronaherstelplan, goed voor 36 miljard euro aan goedkope leningen en subsidies, had goedgekeurd. Daardoor dacht iedereen dat het probleem voor Polen was opgelost.