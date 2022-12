Jumbo-grondlegger Karel van Eerd (84) overleden

Karel van Eerd, grondlegger van supermarktketen Jumbo, is op 84-jarige leeftijd overleden. Van Eerd was al geruime tijd ziek. Hij bleef tot het laatste moment als president-commissaris bij het Veghelse bedrijf betrokken.

De in 1938 geboren Van Eerd ging als achttienjarige aan de slag bij de groothandel die zijn oudoom in 1921 was begonnen. Nog voor zijn twintigste kwam hij er aan het roer te staan.

In 1963 werd onder de naam Kroon de eerste supermarkt geopend. Vanaf begin jaren tachtig werd de naam Jumbo gebruikt.

Onder Van Eerds leiding groeide het bedrijf uit tot een regionale speler in het zuiden van het land. Twintig jaar geleden maakte het bedrijf de switch van groothandel naar supermarktbedrijf. Mede door diverse overnames groeide het aantal Jumbo's gestaag. In 2007 werd de honderdste vestiging geopend.

Twee jaar later droeg Karel van Eerd de leiding over aan zijn zoon Frits en kwam ook dochter Colette in het bestuur te zitten. Van Eerd senior was vanaf dat moment president-commissaris en zag hoe zijn zoon van het supermarktbedrijf een landelijke speler maakte. Jumbo is inmiddels na Albert Heijn de grootste supermarktketen van het land.

De familie Van Eerd omschrijft Karel als een echte familieman. "We gaan hem enorm missen. Niet alleen binnen de familie, maar ook binnen ons familiebedrijf. Hij heeft gezorgd voor het ijzersterke fundament van Jumbo."

