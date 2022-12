EU wil ook bij kleinere bedrijven gelijke beloning man en vrouw stimuleren

Ook kleinere bedrijven in de Europese Unie moeten zorgen voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. In het Europees Parlement is overeenstemming om de richtlijnen tegen loondiscriminatie in te stellen voor bedrijven vanaf honderd werknemers.

De EU kwam in 2021 al met een plan om deze regels in te stellen voor bedrijven vanaf 250 werknemers.

Om gelijke beloning na te streven, is het de bedoeling dat onderhandelingen over salaris straks op een andere manier gaan. Bedrijven mogen bijvoorbeeld niet meer vragen naar het vorige salaris. Dat is gebaseerd op het idee dat vrouwen de gevolgen van ongelijke beloning lang meedragen doordat hun nieuwe salaris wordt gebaseerd op hun vorige.

Verder moeten werkgevers in de vacatureteksten duidelijk zijn over wat het salaris ongeveer zal zijn. Dat zorgt ervoor dat de onderhandeling voor sollicitanten minder zwaar weegt. Daarnaast mogen werknemers tijdens hun dienstverband om informatie vragen over wat collega's in dezelfde functie ongeveer verdienen.

Werknemers moeten ook meer mogelijkheden krijgen om ongelijke lonen aan te vechten. Volgens de nieuwe EU-richtlijnen moet de bewijslast om aan te tonen dat collega's met hetzelfde werk gelijk verdienen straks bij de werkgever liggen.

Verschil tussen salarissen mag niet meer dan 5 procent zijn

De bedrijven moeten ook regelmatig publiceren of ze aan gelijke beloning doen. Als het verschil tussen salarissen van werknemers meer dan 5 procent is, dan moeten bedrijven eraan werken om dat te verkleinen.

Hebben medewerkers daadwerkelijk geleden onder salarisdiscriminatie, dan moeten werkgevers ook het misgelopen salaris vergoeden.

De EU-plannen moeten nog formeel worden goedgekeurd in het Europees Parlement. Het is daarna de bedoeling dat de richtlijnen binnen drie jaar worden omgezet in nationale wetgeving.

