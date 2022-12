We hebben dit jaar al vijf miljard keer gepind

Consumenten hebben dit jaar in Nederland al vijf miljard keer met pin afgerekend. Het is voor het eerst dat dit aantal betalingen binnen een jaar is gehaald, meldt Betaalvereniging Nederland. Naar verwachting komt het totale aantal pinbetalingen dit jaar uit op 5,25 miljard.

Het oude record stond op 4,58 miljard pinbeurten en stamt uit 2019. In de twee tussenliggende jaren bleef de teller steken op respectievelijk 4,48 en 4,49 miljard pintransacties. In die twee jaren golden er lockdowns en moesten winkels en horecazaken de deuren tijdelijk gesloten houden.

De komende weken komen er dus nog behoorlijk wat betalingen bij. Volgens Betaalvereniging Nederland is de week vóór Kerstmis traditioneel de drukste week van het jaar. Daarin wordt telkens het record van het aantal pinbetalingen per dag gebroken.

