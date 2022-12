We vieren de feestdagen dit jaar thuis: niet om corona, maar vanwege inflatie

Een grote groep kiest er dit jaar voor de feestdagen thuis door te brengen. Dit keer is niet een lockdown, maar de oplopende inflatie voor veel consumenten de reden om niet uit eten te gaan. En daar profiteren de verkopers van luxeproducten als rollades en wild van.

"Het leven is flink duurder geworden en omdat consumenten nu minder te besteden hebben, zullen veel mensen ervoor kiezen om er thuis een feestje van te maken. Met op het menu luxeproducten, zoals rollade of wild", zegt Norman Buysse van onderzoeksbureau GfK.

Algemeen directeur Marcel Huizing van supermarktketen Dirk van den Broek herkent dat beeld. "Het is tweeledig: de horeca zit vol en grote groepen mensen gaan uitgebreid thuis eten en hopen per saldo voordeliger uit te zijn. Het is niet voor niets dat gourmetten populair is. Dat zal niet snel veranderen."

We slaan ook dit jaar weer massaal eten en drinken in bij de supermarkten en versspeciaalzaken om de feestdagen thuis goed door te komen. De bestedingen in de laatste twee weken zijn dan ook veel hoger dan in de rest van het jaar, zo blijkt uit gegevens van GfK.

We weten ook de speciaalzaken te vinden

Consumenten geven in de supermarkt bijna zeven keer zo veel uit aan wild als in een normale week. De uitgaven aan kaarsen en vleesconserven als ragout zijn twee keer zo hoog. Ook toastjes, gevulde snacks, broodproducten, diepvriesgebak, afbakbrood en huzaren- en zalmsalades zijn in trek.

In de weken voor Kerst wordt in supermarkten zo'n 25 procent meer uitgeven dan in een normale week, maar bij speciaalzaken gaat het om een verschil van maar liefst 52 procent. We weten dus ook de weg naar de speciaalzaken goed te vinden.

'Consumentengedrag anders dan vorig jaar'

Aan banketspecialiteiten, zoals banketstaven, appel- en oliebollen, wordt het meest uitgegeven. Met afstand gevolgd door - met bijvoorbeeld krenten of vruchten - gevuld brood. Ook vis en vleesproducten als burgers, schnitzels en worsten- en saucijzenbroodjes zijn gewild.

GfK-onderzoeker Buysse benadrukt dat het consumentengedrag anders is dan vorig jaar, toen we te maken hadden met een lockdown. "Vorig jaar met de feestdagen waren er veel beperkingen. Nu zijn deze weg. Ook in de horeca, dus mensen gaan weer uit eten", zegt hij.

"Maar we zien ook dat consumenten nadenken of ze dat wel kunnen betalen vanwege de stijgende prijzen. Zij kiezen dan eerder voor goedkopere restaurants."

Aanbevolen artikelen