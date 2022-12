ECB schroeft rente opnieuw op om inflatie tot bedaren te brengen

Voor de vierde keer in korte tijd verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rente. Het gaat om een verhoging van 0,5 procentpunt, waardoor de rente uitkomt op 2 procent. Dat heeft de Europese bankentoezichthouder donderdag bekendgemaakt

De centrale bank kondigde ook aan dat het volgend jaar waarschijnlijk nieuwe verhogingen doorvoert. Hoe groot die rentestappen zullen zijn, wordt later pas bepaald en hangt af van hoe prijzen voor producten en diensten zich ontwikkelen.

De ECB heeft als doel om die prijzen zo'n 2 procent te laten stijgen in een jaar, maar momenteel gaat dat veel harder. Zo waren huishoudens in de eurolanden vorige maand voor hun dagelijks leven gemiddeld 10 procent duurder uit dan een jaar eerder. Onder meer boodschappen en energie zijn het afgelopen jaar flink in prijs gestegen, waardoor veel mensen in betalingsproblemen zijn gekomen.

"De inflatie is nog steeds veel te hoog en de verwachting is dat deze nog te lang boven het doel blijft", aldus de centrale bank in een toelichting. De ECB verwacht dat de inflatie over heel dit jaar uitkomt op 8,4 procent en komend jaar op 6,3 procent.

Hogere rentes voor spaarders

Door het rentebesluit van de ECB krijgen reguliere banken zoals ABN AMRO en ING meer rente als ze geld bij de centrale bank stallen. De toezichthouder hoopt dat de banken dan de rentes voor hun klanten ook verhogen, bijvoorbeeld voor spaarders. Dat maakt sparen aantrekkelijker, waardoor consumenten minder kopen, is de gedachte. Als er minder vraag is naar producten, dalen de prijzen.

De ECB is niet de enige centrale bank die zijn rente heeft verhoogd. Eerder op donderdag deed de Bank of England dat ook al, terwijl de Fed in de VS eveneens zijn rente liet stijgen.

Tegelijkertijd met de renteverhoging maakte de ECB bekend de obligaties die ze de afgelopen jaren heeft opgekocht, vanaf volgend jaar gaat afbouwen. De centrale bank heeft voor zo’n 5 biljoen euro aan obligaties opgekocht van diverse lidstaten. Dit moest de Europese economie stimuleren. Nu de ECB dat niet meer nodig vindt, wil het er langzaam van af.

Dit wil de centrale bank doen door beetje bij beetje zijn portefeuille af te bouwen. Daar begint het in maart volgend jaar mee, waarbij stappen worden gezet van 15 miljard euro per maand. Aan het einde van het tweede kwartaal wordt opnieuw bekeken met welk tempo de ECB zijn obligatiebezit verder afbouwt.

