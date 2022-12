Terugkeer van vast energiecontract laat nog langer op zich wachten

Het is nog onduidelijk wanneer we weer een vast energiecontract kunnen afsluiten. Toezichthouder ACM haalt het niet om voor het einde van het jaar nieuwe regels voor de opzegvergoedingen op te stellen. Energiebedrijven zeggen geen vaste contracten aan te bieden voordat dat geregeld is.

Volgens toezichthouder ACM staat het energiebedrijven vrij om nu ook vaste energiecontracten aan te bieden. Maar sinds de markt voor energie op hol sloeg, doen energiebedrijven dat niet meer.

"En dat zullen we ook niet doen zolang er geen nieuwe regels zijn voor de opzegvergoeding", zegt een woordvoerder van Eneco. De toezichthouder op de energiemarkt, de ACM, liet eind oktober weten dat nieuwe regels voor die opzegvergoeding of -boete op 1 januari 2023 moesten ingaan.

"Dat lukt niet", zegt een woordvoerder van de ACM desgevraagd. "Het is heel belangrijk dat consumenten weten wat ze moeten betalen als ze een vast contract toch willen opzeggen, maar de regels daarvoor zijn nog niet vastgesteld." De woordvoerder kan ook niet zeggen wanneer dat wel het geval zal zijn. "We zijn er nog mee bezig."

Leveranciers wachten op nieuwe opzegregels

Energiebedrijven willen dat die vergoeding of boete flink omhooggaat. "Wij moeten de energie inkopen. Als de prijs bij een andere leverancier dan lager is, lopen mensen massaal weg. Dat risico is voor ons te groot", zegt de Eneco-woordvoerder.

Een woordvoerder van Essent bevestigt dat het aanbieden van vaste contracten en de komst van nieuwe regels voor de vertrekboetes met elkaar samenhangen. "Maar we zijn daar wel over in gesprek."

Vattenfall laat weten dat het in 2023 weer vaste contracten wil aanbieden. "Dat voornemen hebben we, maar we wachten daarmee wel tot de ACM de nieuwe regels voor de opzegvergoeding heeft opgesteld."

