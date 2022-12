Herstel automarkt zet door: verkopen stijgen voor vierde maand op rij in EU

De verkoop van nieuwe auto's in de Europese Unie is in november voor de vierde maand op rij gestegen. Er gingen bijna 830.000 wagens de deur uit, een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

In Nederland werden ruim 2 procent meer auto's verkocht, terwijl Duitsland koploper is met een groei van bijna een derde.

Het totale aantal verkochte auto's in de EU ligt dit jaar door toeleveringsproblemen nog wel zo'n 6 procent lager dan in 2021. In Nederland liggen de verkopen tot en met november ongeveer 2 procent lager. Italië heeft te maken met de grootste krimp: bijna 12 procent.

Autofabrikanten hebben maandenlang last gehad van chiptekorten. Nu wordt een soort inhaalslag gemaakt met de autoverkoop, ondanks de hoge inflatie en economische onzekerheid in Europa.

