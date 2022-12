We gaan weer als vanouds op wintersport of naar het vakantiepark

Na een jaar waarin de wintersport naar Oostenrijk in het water viel en de vakantieparken het moesten doen zonder het geliefde zwemparadijs, kan dit jaar alles weer. Dat merken ook grote aanbieders van vakantiereizen en -huizen. Alleen vakanties naar verre oorden zijn nog wat minder in trek.

"Vorig jaar rond deze tijd konden we de mensen bij wijze van spreken naar huis sturen", zegt een woordvoerder van Center Parcs. "Toen werd de lockdown aangekondigd." Op vakantie gaan mocht nog wel, maar veel dingen die vakantie leuk maken mochten juist niet.

Zo moesten de horeca en het zwembad dicht. Ook gooide Oostenrijk redelijk onverwacht de grenzen op slot. "Desondanks was het het beste jaar dat we ooit zagen voor de wintersport", zegt een woordvoerder van Sunweb. En dit jaar, nu de Oostenrijkse grenzen weer wagenwijd openstaan, binden nog veel meer mensen de latten onder. "Vooral Oostenrijk is nu heel populair."

Voor wie niet al heel vroeg in het jaar heeft geboekt, valt de vakantie zo'n 10 tot 15 procent duurder uit. "We zien dat mensen de vakantie plooien naar het beschikbare budget. Mensen gaan korter of minder ver weg of kiezen voor minder luxe", zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon. "Mensen zijn prijsbewuster, het hedonisme is eraf. Het is back to normal."

Center Parcs zet thermostaat voor zwembad toch weer hoger

Dat de vakanties duurder zijn, komt onder meer door de gestegen energieprijzen. "Daar hebben alle soorten vakantie last van. Of je nu de sneeuw of de zon opzoekt. Bovendien leiden de personeelstekorten tot hogere lonen en looninflatie", vertelt Van der Heijden.

Center Parcs had de thermostaat voor de zwembaden een paar maanden terug 2 graden lager gedraaid. "Bedrijven kregen het verzoek vanuit de overheid om een steentje bij te dragen door op energie te bezuinigen. Daarom hebben we in de zomer de zwembadtemperatuur 2 graden lager gezet", zegt de woordvoerder. "Maar daar kregen we, nu het kouder is, opmerkingen over. Dus dat hebben we teruggedraaid."

Een verblijf in een vakantiehuis is volgens Center Parcs niet veel duurder geworden. "De prijzen stellen we anderhalf jaar van tevoren vast. De gestegen kosten werken daar nu dus niet in door."

Reiskoepel ANVR zegt dat de reisbedrijven in algemene zin niet mogen klagen over de kerstvakantie. "Vakanties verder weg blijven nog wat achter op normaal, maar zonbestemmingen dichterbij zijn wel gewild. En wintersport is weer helemaal terug van weggeweest."

