Werkloosheid daalt licht in november, ook aantal WW-uitkeringen omlaag

De werkloosheid in ons land is afgelopen maand licht gedaald tot 364.000 mensen, zo blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. In oktober waren er nog 365.000 werklozen. Ook het aantal WW-uitkeringen nam in november af met 4.600 tot 144.900.

Het aantal werklozen is in september, oktober en november met gemiddeld 5.000 per maand afgenomen. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 36.000 per maand.

In november hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen.

Beroepsbevolking bestaat uit 10 miljoen mensen

Afgelopen maand maakten voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen deel uit van de beroepsbevolking. Daarbij gaat het om alle mensen die betaald werk hebben of werkloos zijn, dus op zoek naar en beschikbaar voor werk.

Daarmee is meer dan drie kwart van de bevolking van 15 tot 75 jaar onderdeel van de beroepsbevolking. Deze zogeheten bruto arbeidsparticipatie (75,3 procent) was niet eerder zo hoog sinds het begin van de metingen bijna twintig jaar geleden.

Aantal WW-uitkeringen daalt voor tweede maand op rij

Het UWV verstrekte eind november 144.900 lopende WW-uitkeringen, een daling van 3,1 procent ten opzichte van eind oktober. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen voor de tweede maand op rij gedaald.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in november in alle leeftijdscategorieën. De grootste procentuele afname ten opzichte van oktober deed zich voor bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar (-6 procent). In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst afgenomen bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar (-31 procent) en bij 55-plussers (-25 procent).

Aanbevolen artikelen