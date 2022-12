Amerikaanse centrale bank trapt licht op rem: rentestijging minder sterk

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft de rente woensdag met 0,5 procentpunt verhoogd. Die verhoging is minder sterk dan de afgelopen vier keer, toen er telkens 0,75 procentpunt bij kwam.

Dat hoogste niveau was steviger dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend. De Amerikaanse aandelenbeurzen speelden de kleine winsten die ze hadden dan ook direct kwijt. Met name techaandelen, die gevoeliger zijn voor een hoge rente, gingen omlaag.