ECB beslist vandaag over vierde rentestap in strijd tegen hoge inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt vandaag waarschijnlijk voor de vierde keer in korte tijd zijn rente. Daarmee wil de Europese toezichthouder de gierende inflatie van dit moment in toom houden. Vermoedelijk schroeft de ECB de rente met 0,5 procentpunt op naar 2 procent.

De rente van de ECB was jarenlang negatief. In juli ging voor het eerst in tien jaar de rente omhoog, met 0,5 procentpunt. In september en oktober volgden twee nieuwe verhogingen van elk 0,75 procentpunt.

Het verhogen van de rente is een van de weinige mogelijkheden die de toezichthouder heeft om de prijzen van producten en diensten te beïnvloeden. Die zijn de laatste tijd hard gestegen.

Zo zijn we onder meer in de supermarkt en in andere winkels veel meer geld kwijt. Ook betalen velen zich blauw aan gas en stroom. In landen die met de euro betalen was de gemiddelde inflatie vorige maand 10 procent, terwijl de ECB wil dat prijzen niet harder dan 2 procent omhooggaan.

De ECB hoopt dat door de renteverhoging de reguliere banken, zoals ING en Rabobank, de rentes voor hun klanten verhogen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de rente die je krijgt op spaargeld en om rentes die bedrijven moeten betalen als ze een lening aangaan. Consumenten sparen dan meer en bedrijven investeren minder. Dit remt de economie af en moet prijsstijgingen verminderen.

Banken hebben sindsdien inderdaad hun spaarrentes wat verhoogd. Zo krijg je sinds 1 december bij ABN AMRO en Rabobank 0,25 procent rente op je spaargeld. Ook bij ING krijg je dat, al geldt dat alleen voor kleinere spaarders. Bij de drie grootbanken kreeg je tot 1 december geen of zeer weinig rente. Enkele andere, veelal buitenlandse banken bieden hogere rentes.

Onlangs zei ECB-hoofdeconoom Philip Lane dat er volgend jaar waarschijnlijk meer renteverhogingen komen. Of dat ook met grote stappen gaat zoals dit jaar, is nog niet duidelijk.

