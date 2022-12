Faillissement DSB bijna écht afgerond: spaarders laten nog 13 miljoen euro liggen

Ruim dertien jaar na het faillissement van DSB Bank krijgen oude spaarders deze maand de laatste euro's uitbetaald. Die spaarders kunnen zich nog tot en met donderdag melden, daarna valt het doek voor de failliete bank. Van de 43 miljoen euro die beschikbaar was voor particuliere klanten is 13 miljoen nog niet opgehaald.

Spaarklanten van DSB kregen in 2011 hun spaargeld terug via het depositogarantiestelsel. Maar omdat er bij het faillissement van DSB nog geld overbleef, ging de bank in het afgelopen jaar op zoek naar oud-spaarders om misgelopen rente te vergoeden. Van de 43 miljoen euro die 283.000 klanten terug konden verwachten, is inmiddels 30 miljoen euro uitbetaald.

"Dat is 70 procent van het totaal en daar zijn we zeer tevreden mee", zegt Rudy Douma, die de vereffening regelt van vorderingen van schuldeisers, in dit geval de oud-spaarders. "Met veel oud-spaarders is dertien jaar geen contact geweest, waardoor contactgegevens ook niet meer kloppen."

In de afgelopen maand heeft de oude DSB Bank via reclames op de radio, advertenties in kranten en gerichte brieven geprobeerd om de klanten, vaak 55-plussers, toch nog te bereiken. Sindsdien is toch nog weer 5 miljoen euro opgehaald.

Uiteindelijk hebben ruim 100.000 spaarders hun misgelopen rente nog niet gekregen omdat ze zich niet hebben gemeld. "Mensen hebben hun spaargeld al lang terug. Dat er dan nog extra geld volgt, komt voor velen toch als een verrassing", aldus Douma.

Spaarders kunnen van 1 cent tot 100.000 euro ophalen

Douma heeft de indruk dat de hoogte van het bedrag mogelijk meespeelt. "We hebben het idee dat mensen met een vordering van meer dan 100 euro zich wel melden." Gemiddeld kunnen oude klanten zo'n 150 euro verwachten.

Maar zitten ook heel veel vorderingen van 1 of 5 cent bij. "Mogelijk laten oude spaarders het dan toch zitten als ze zien dat het om zo'n klein bedrag gaat. Het grootste bedrag dat iemand kreeg was ongeveer 100.000 euro. Die oude klant had zich wel snel gemeld", zegt Douma.

Na 15 december is het echt klaar en kunnen oude spaarders zich niet meer melden. "Het huurcontract van ons kantoor in Wognum (de plaats van het oude DSB-kantoor, red.) loopt tot eind december. Als dat dichtgaat, is dat toch echt wel een mijlpaal."

De overgebleven 13 miljoen euro gaat zoals afgesproken naar De Nederlandsche Bank (DNB). Die verdeelt het geld via een bepaalde verdeelsleutel over Nederlandse banken die zijn aangesloten bij het depositogarantiestelsel.

