Albert Heijn slaat slag bij Limburgse supermarktketen Jan Linders

De zuidelijke supermarktketen Jan Linders gaat tientallen winkels met de Albert Heijn-formule uitbaten. Het bestaande personeel kan in de winkels blijven werken.

Jan Linders wordt door de samenwerking een franchiseonderneming, maken de ketens woensdagmiddag bekend.

Ook tien huidige Albert Heijn-supermarkten komen in handen van het nieuwe franchisebedrijf van Jan Linders.

Voor eind 2023 moeten de Jan Linders-supermarkten in het Albert Heijn-jasje gestoken worden. Daarnaast neemt Albert Heijn het distributiecentrum van Jan Linders in het Noord-Limburgse Nieuw Bergen over.

Medewerkers van de betrokken Jan Linders-supermarkten blijven werkzaam in hun winkel en ook bij het distributiecentrum blijft het personeel aan het werk. Bij het servicekantoor verdwijnen wel banen. Volgens Jan Linders worden die medewerkers naar ander werk begeleid.

Albert Heijn spreekt in een verklaring over een versterking van het winkelaanbod in het zuiden van Nederland. "Daar ben ik heel blij mee, net als de overname van het distributiecentrum", zegt CEO Marit van Egmond. Ze noemt Jan Linders 'een servicegerichte supermarkt waar altijd een extra stap voor de klant wordt gezet'.

'Tijd vraagt om investeringen'

Volgens Jan Linders-CEO Ferry Moolenschot vragen de "verregaande digitalisering en veranderende klantbehoeften" van deze tijd om stevige investeringen die de kleinere supermarktketen niet zelf kon doen.

Moolenschot zegt dat klanten zullen profiteren van wat "de marktleider te bieden heeft" en de vertrouwde gezichten in de bestaande supermarkten. "Samen kunnen we verder bouwen en groeien."

Met het zestig jaar oude familiebedrijf Jan Linders verdwijnt er weer een supermarktformule uit het straatbeeld. In de afgelopen vijftien jaar moesten bijvoorbeeld Edah, EMTÉ, C1000, Deen en Super de Boer er al aan geloven. Jan Linders had een marktaandeel van ruim 1 procent. Albert Heijn heeft meer dan een derde van de markt in handen.

