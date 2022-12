Albert Heijn slaat slag bij Limburgse keten: Jan Linders-winkels worden AH's

Delen via E-mail

De zuidelijke supermarktketen Jan Linders gaat tientallen winkels met de Albert Heijn-formule uitbaten. Het bestaande personeel kan in de winkels blijven werken.

Jan Linders wordt door de samenwerking een franchiseonderneming, maken de ketens woensdagmiddag bekend. Ook tien huidige Albert Heijn-supermarkten komen in handen van het nieuwe franchisebedrijf.

Voor eind 2023 moeten de Jan Linders-supermarkten in het Albert Heijn-jasje gestoken worden. Daarnaast neemt Albert Heijn het distributiecentrum van Jan Linders in het Noord-Limburgse Nieuw Bergen over.