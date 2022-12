Schiphol-baas garandeert dat het in de kerstvakantie wél goed gaat

De tijdelijke Schiphol-baas Ruud Sondag verzekert reizigers dat ze in de kerstvakantie zonder problemen het vliegtuig kunnen pakken. Ze hoeven niet te vrezen voor urenlange rijen of dat hun koffers achterblijven of juist zonder hen vertrekken, zei hij op vragen van NU.nl.

"Die garantie durf ik wel te geven", zei de topman, die op de luchthaven orde moet scheppen. Op het vliegveld zijn 17 en 18 december en 3 januari zijn de piekdagen van de kerstvakantie.

Maar ook op die dagen hoeven reizigers niet eerder te komen dan de twee of drie uur die ervoor staat, afhankelijk van of het om een Europese of verre bestemming gaat. "Daar mogen ze me op afrekenen."

Op Schiphol zijn inmiddels meer beveiligers aan de slag en - minstens zo belangrijk - is het aantal reizigers dat wordt toegelaten nog altijd kleiner dan voorheen. "Vanaf 24 maart willen we weer normale aantallen reizigers kunnen verwerken", zegt Sondag.

De meivakantie, de periode waarin het dit jaar in de soep liep, wordt ook komend jaar de test. "Als die niet goed loopt, werkt dat door." Maar dat is dus nadrukkelijk niet de bedoeling. De eerste test is op 21 april, de eerste piekdag van de meivakantie.

'Alarm gaat af als er een banaan of een LINDA. in de koffer zit'

Schiphol heeft er sinds begin november per saldo 170 beveiligers bij. Maar dat is niet de enige knop waar Schiphol aan kan en moet draaien om een nieuwe chaos te voorkomen. Sowieso moeten er nog flink wat beveiligers bij, maar ook moeten er meer koffers per minuut langs de beveiliging.

"Nu gaat er ook nog een alarm af als er een banaan, LINDA. of appel in de handbagage zit", vertelt Sondag. En dan moet die koffer weer gecontroleerd worden en dat kost extra tijd. "We moeten de capaciteit om te beoordelen vergroten."

Verder wordt bekeken of de pieken richting de mei- en zomervakantie in overleg met de luchtvaartmaatschappijen nog wat lager kunnen.

