Meer vaste contracten en zzp'ers vanwege krappe arbeidsmarkt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het aantal vaste werknemers en zzp'ers is het afgelopen kwartaal flink toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo zijn er 95.000 mensen met een vast contract en 48.000 flexwerkers bij gekomen. Het aantal zelfstandigen groeide met 127.000 naar 1,2 miljoen.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. De groei van het aantal zzp'ers is vooral terug te zien in de zorgsector, gevolgd door de technische, commerciële en ICT-beroepen.

Verder was er een sterke toename van het aantal timmerlieden, marketingadviseurs, in public relations en sales en van software- en applicatieontwikkelaars.

Ook het aantal werknemers groeide met 143.000 ten opzichte van een jaar geleden. Ongeveer twee derde daarvan bestaat uit werknemers met een vaste arbeidsrelatie, de rest had een flexibel contract.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat veel werknemers ervoor kiezen om aan de slag te gaan als zzp'er, vooral in sectoren waar grote tekorten zijn. Zij kunnen op die manier meer verdienen dan in loondienst, omdat ze een hoger uurtarief kunnen vragen.

Het aantal flexibele werknemers daalde afgelopen kwartaal ten opzichte van drie maanden ervoor, terwijl het aantal vaste werknemers verder is gestegen. Het totale aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is nog altijd 50.000 groter dan een jaar eerder.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.