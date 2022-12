Opzegtermijn energiecontract moet volgens toezichthouder van 30 naar 14 dagen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Om bij een verhoging van energietarieven toch op tijd naar een andere leverancier te kunnen overstappen, moet de opzegtermijn bij energieleveranciers worden teruggebracht van dertig naar veertien dagen. Daarvoor pleit concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Energiemaatschappijen moeten hun klanten minstens dertig dagen van tevoren inlichten over een tariefverhoging. Maar doordat veel consumenten ook een opzegtermijn van een maand hebben, lukt het ze vaak niet om op tijd over te stappen naar een nieuwe energieleverancier. "Dat zou je bijna direct op dezelfde dag moeten doen", zegt een woordvoerder van de toezichthouder.

Dit is nu extra belangrijk, omdat steeds meer huishoudens variabele energiecontracten hebben. Nieuwe vaste contracten voor bijvoorbeeld een jaar worden namelijk niet meer aangeboden. Bij die variabele contracten kunnen tarieven vaker aangepast worden. Dat deden energieleveranciers in 2022 ook gretig. De tarieven voor gas en elektriciteit van veel consumenten zijn in enkele maanden tijd meer dan verdubbeld.