Russische olie-inkomsten daalden in november ondanks hogere verkopen

Rusland verdiende vorige maand 15 miljard euro aan de verkoop van olie. Dat is de op één na laagste opbrengst van dit jaar. Alleen in september kwam minder geld binnen, meldt energieagentschap IEA. De daling is opvallend, omdat de hoeveelheid verkochte olie juist steeg.

De Russen exporteerden vorige maand dagelijks zo'n 8,1 miljoen vaten olie en olieproducten als diesel. Dat is het grootste aantal sinds april dit jaar. Vooral de verkoop van diesel steeg.

Uit de cijfers van het IEA blijkt verder dat Europa minder Russische olie kocht, terwijl er juist meer richting India ging. Dat land is samen met China steeds belangrijker geworden voor Rusland. Wel weten de twee landen vaak kortingen te bedingen bij het kopen van Russische olie.

Die kortingen zijn een belangrijke reden dat Rusland vorige maand minder verdiende aan de olie-export. Ook lagere wereldmarktprijzen zorgden ervoor dat er in Moskou minder geld in het laatje kwam.

De Europese Unie wil haar afhankelijkheid van Russische energie snel afbouwen. Rusland gebruikt de inkomsten namelijk om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Daarom heeft de EU op 5 december een boycot op Russische olie ingevoerd. Vorige maand werd in aanloop naar die boycot dus al minder uit Rusland geïmporteerd.

Het IEA verwacht dat de olieproductie van Rusland in december met 400.000 vaten per dag kan dalen. Dat komt niet alleen door de boycot, maar ook door een prijsplafond dat andere westerse landen op Russische olie hebben ingesteld. De regering in Moskou heeft gezegd geen olie te verkopen aan landen die het prijsplafond steunen, wat tot de lagere productie kan leiden.

