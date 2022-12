We geven meer uit aan reizen en evenementen, maar minder aan producten

Nederlanders hebben afgelopen kwartaal online meer uitgegeven aan reizen en evenementen. Daar staat tegenover dat consumenten minder hebben besteed aan producten.

In totaal gaven we in het derde kwartaal online 7,2 miljard euro uit, blijkt uit de webwinkelmonitor van Thuiswinkel.org. Dat komt neer op een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is met name te danken aan de toegenomen online bestedingen aan diensten (+14 procent).

De groei werd aangejaagd door uitgaven aan pakketreizen (+20 procent) en tickets voor attracties en evenementen (+19 procent).

"De samenleving ging vorig jaar zomer weer open, waardoor consumenten weer massaal naar het buitenland reisden. De online diensten hebben toen een flinke vlucht genomen en op dat niveau stabiliseert het nu”, zegt directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org.

“Als we de cijfers naast de afgelopen kwartalen houden, zien we een minder extreme groei in de totale bestedingen en een minder extreme daling in het aantal aankopen. De extremen die we afgelopen twee jaar hebben gezien, zijn er nu uit.”

