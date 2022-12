Britse minister: 'Inflatie is de grootste vijand die iedereen armer maakt'

Britten waren in november 10,7 procent meer kwijt aan kosten voor levensonderhoud dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee blijft de Britse inflatie op een historisch hoog niveau, hoewel de pijn wat minder groot was dan in oktober. Volgens de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt vraagt dat om stevige maatregelen.

In oktober kwam de inflatie in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog uit op 11,1 procent, het hoogste niveau in 41 jaar tijd. Minister Hunt waarschuwde woensdag na de publicatie van de cijfers door statistiekbureau ONS meteen dat stevige ingrepen nodig zijn om de hoge inflatie te tackelen.

"Ik weet dat het nu al moeilijke tijden zijn voor velen, maar het is van vitaal belang dat we nu stevige besluiten nemen om de inflatie omlaag te brengen", vindt Hunt. Hij noemt de inflatie "de grootste vijand die iedereen armer maakt".

"Als we nu de verkeerde keuzes maken, blijven de prijzen hoog en voelen miljoenen mensen de pijn nog langer."

