Werkgevers voorzichtiger met structurele loonsverhogingen

Werkgevers moeten voortaan terughoudender zijn met structurele loonsverhogingen om te voorkomen dat de inflatie verder stijgt. Er blijft wel ruimte voor eenmalige beloningen om het koopkrachtverlies van werknemers te compenseren. Dat schrijven werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2023.

Verder kunnen niet alle bedrijven de lonen fors verhogen aangezien de winsten teruglopen. "De flinke winsten waarover in het begin van 2022 werd gesproken, zijn - voor zover die er al waren - hard aan het verdwijnen. Natuurlijk zijn er ook sectoren die nog wel goede vooruitzichten hebben", schrijven de werkgeversclubs.

"De Nederlandse welvaart staat onder druk door de hoge inflatie, het lage consumentenvertrouwen en het langdurig achterblijven van de groei van de arbeidsproductiviteit. We moeten vooral zorgen dat de loonontwikkeling de inflatie de komende periode niet verder opstuwt."

De organisaties hebben grote zorgen over onze economie. De situatie waarin het Nederlandse bedrijfsleven opereert, is volgens de werkgevers extreem wispelturig. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis.