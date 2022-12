Gasverbruik neemt door vrieskou flink toe, gasopslagen moeten worden gebruikt

Het gestegen verbruik zorgde ervoor dat onze gasvoorraad flink afnam. De gasopslagen waren in oktober voor ruim 93 procent gevuld, maar zijn nu al 10 procent gedaald. Volgens Gasunie ging het vooral de laatste dagen hard.



"Het gasverbruik ligt sinds begin december 30 procent hoger", zegt een woordvoerder tegen het AD. "Dat kunnen we prima aan, mits de winter niet extreem is. Wat we nu aan gasvoorraad gebruiken, moet komend jaar immers worden aangevuld."