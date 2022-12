Uitstoot broeikasgassen daalt terwijl Nederlandse economie groeit

Ondanks een groeiende economie daalde de uitstoot van broeikasgassen in het derde kwartaal met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vooral de landbouw en industrie stootten minder uit, terwijl de emissie van de luchtvaart en energiecentrales juist toenam.

Vaak gaat een groeiende economie hand in hand met meer uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Maar in het afgelopen kwartaal ging de economische groei van 3,1 procent juist gepaard met een dalende emissie.

Dit kwam onder meer doordat dat de glastuinbouw veel zonne-energie kon opwekken dankzij zonnig weer. Daardoor had die sector minder gas nodig voor verlichting. Ook de aardolie-industrie verbruikte minder gas dan een jaar eerder. Verder was de uitstoot van onder meer het wegvervoer en de bouw lager.

Stroomcentrales stootten in het afgelopen kwartaal juist 14 procent meer uit, doordat het aardgasgebruik daar wel toenam. De marktprijzen van elektriciteit waren in het derde kwartaal erg hoog, waardoor het voor de centrales rendabeler werd om gas te gebruiken. Energie opwekken met gas is relatief duur en is dus vooral winstgevend als de verkoopprijzen hoog zijn.