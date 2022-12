Verse vis werd nog nooit zo duur betaald

Niet eerder hebben we zoveel betaald voor een vers visje als afgelopen jaar. Zo waren tong en noordzeegarnalen tientallen procenten duurder dan het jaar ervoor, toen de prijzen al begonnen op te lopen.

Dat meldt statistiekbureau CBS. Tong piekte in augustus afgelopen jaar op een prijs van 18.738 euro per ton. "Dat is 43 procent meer dan een jaar eerder", aldus het CBS.

Voor noordzeegarnalen moest in april een piekprijs betaald worden. De prijs was toen met dik 8.000 euro per ton 35 procent hoger dan het jaar ervoor. Volgens het statistiekbureau zijn de prijzen van commercieel belangrijke verse vissoorten vooral in 2022 gestegen.