Boodschappen worden duurder, onderhandelingen over prijzen staan op scherp

Supermarkten en fabrikanten voeren opnieuw scherpe onderhandelingen om te voorkomen dat de prijzen van voedingsmiddelen verder stijgen. De verwachting is dat consumenten ook volgend jaar meer gaan betalen voor hun boodschappen.

De supermarktketen zegt er alles aan te doen om de prijsstijging voor de consument te dempen. "We zijn gestopt met tv-reclames om de kosten laag te houden. Kerstcommercials kosten enorm veel geld. Dat hoeven we nu niet door te berekenen aan de consument", aldus Huizing.

De prijzen stijgen daarom al langere tijd. Zo was voeding in november over de hele linie 15,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden. In oktober was dat nog 14 procent, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vooral de prijzen van brood- en graanproducten, vlees en zuivelproducten gingen omhoog.