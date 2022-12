Restaurants die met Kerst open zijn zitten zo vol dat ze nee moeten verkopen

Delen via E-mail

Meer dan de helft van de restaurants is met Kerst minstens één dag open, nu dat na twee jaar lockdown weer kan. Toch kiest ook een deel ervoor de deuren gesloten te houden, vanwege een personeelstekort of omdat de kosten niet tegen de baten opwegen.

Dat zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen NU.nl. "En als een deel van de restaurants dicht is, wordt het vanzelf voller in de zaken die wel open zijn."

"Er zijn restaurants die vol hadden kunnen zitten, maar het personeel dat al zo hard heeft moeten werken tegemoetkomen en niet opengaan. Of ze vinden het gewoon te duur om open te gaan", zegt Willemsen.

Er is dit jaar een stuk minder vraag naar afhaalmenu's, die tijdens corona nog uitkomst boden aan zowel de gesloten horeca als de thuiskok die even niet achter het fornuis wilde. Maar ze zijn zeker niet verdwenen. "Daar zijn restaurants nu beter op ingericht. Vooral in het hogere segment wordt daar veel op ingezet."