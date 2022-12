Een derde van pensioenfondsen haalt invoerdatum nieuw stelsel vermoedelijk niet

Pensioenfondsen moeten nog heel wat werk verzetten om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Eén op de drie fondsen denkt de streefdatum van begin 2027 niet te halen. Een reden hiervoor is dat de nieuwe pensioenwet nog niet in Den Haag is aangenomen.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe stelsel moet regelen. Het doel van minister Carola Schouten (Pensioenen) is dat het nieuwe stelsel begin 2024 kan ingaan en dat pensioenfondsen de tijd hebben tot 2027. Maar of ze dat gaan halen is dus de vraag, blijkt uit onderzoek van accountant- en adviesorganisatie BDO.

Pensioenfondsen hebben keuzes voor zich uitgeschoven, blijkt uit het onderzoek waarvoor 31 fondsen zijn ondervraagd. Zo heeft ruim de helft nog geen besluit genomen over hoe het nieuwe pensioencontract in het stelsel met persoonlijke potjes eruit gaat zien. Eén op de drie fondsen heeft nog niet onderzocht hoe de deelnemers denken over risico's nemen bij beleggingen.

Pensioenfondsen worstelen ermee dat nieuwe wet nog niet is aangenomen. Tegelijk hebben er veel nog geen begin gemaakt met het betrekken van deelnemers bij de vraag wat de impact van het nieuwe stelsel is op hun eigen pensioen.

Verder heeft één op de vijf pensioenfondsen nog niet besloten of oude pensioenrechten worden overgeheveld naar het nieuwe stelsel. Nog eens een kwart wacht hiermee tot de jaren 2026 of 2027. Of dat kan, is voor pensioenfondsen afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad.

"Mogelijk kunnen fondsen met een lagere dekkingsgraad oude pensioenen niet meeverhuizen naar het nieuwe stelsel", zegt voorzitter Geertje Strampel van Financial Services bij BDO. Volgens haar is een ruime buffer belangrijk voor een soepele overgang naar het nieuwe stelsel.

'Je kunt je geld maar één keer uitgeven'

Daarom vindt Strampel het riskant dat door een groot aantal fondsen flink wordt geïndexeerd, nu dat na jaren weer kan. Pensioenfondsen kondigden begin december verhogingen van pensioenuitkeringen aan van meer dan 10 procent.

"Ik begrijp heel goed dat gepensioneerden zulke verhogingen willen nu het kan", zegt Strampel. "Maar je kunt je geld maar één keer uitgeven."

"In 2020, nog maar twee jaar geleden, stond menig pensioenfonds er veel slechter voor. Stel je voor dat de economische omstandigheden die toen voor lage dekkingsgraden zorgden, in de komende jaren weer terugkeren?"

Strampel kijkt de komende maanden met spanning naar de behandeling van de pensioenwet. "De druk op de sector om over te gaan naar het nieuwe stelsel is al groot. Maar politiek gezien moet de wet na de Tweede Kamer ook nog door de Eerste Kamer. Als dat niet lukt voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, zal de inwerkingtreding van de wet nog langer op zich laten wachten."

