Siervuurwerk vliegt dit jaar harder de winkel uit dan voor de coronacrisis

De verkoop van siervuurwerk gaat ondanks de sluiting van 338 winkels erg goed. De verwachting is dat de omzet dit jaar boven de 80 miljoen euro uitkomt. Dat is hoger dan voor de coronacrisis, toen er voor 77 miljoen euro werd verkocht.

"We zien dat de totale verkoop toeneemt, ook via de webshops", zegt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). "Mensen willen bepaalde producten graag hebben. Als dit doorzet, komt de omzet dit jaar dik boven de 80 miljoen euro uit."

De stijging is opvallend, aangezien zo'n 338 winkels zijn gestopt met de verkoop van siervuurwerk. Volgens Groeneveld maakt dat weinig uit, omdat er nog steeds een goede landelijke dekking is met duizend verkooppunten.

"Er zijn verschillende redenen waardoor winkels zijn gestopt met de verkoop", zegt de BPN-voorzitter. "Neem bijvoorbeeld rijwielhandels die geen siervuurwerk meer verkopen omdat ze veel verdienen aan e-bikes. Verder gaat het om kleine winkels die geen opvolging hebben of waarvoor het financieel niet meer nodig is."

Sinds twee jaar geldt er een verkoop- en afsteekverbod op knalvuurwerk, vuurpijlen, single shots, babypijlen en romeinse kaarsen. Daardoor zoeken steeds meer Nederlanders hun heil in België, Duitsland en Polen. De sector loopt daarmee niet alleen omzet mis: het leidt ook tot gevaarlijke situaties.

"Dat is een doorn in het oog van winkeliers die hier altijd hun brood mee hebben verdiend", zegt Groeneveld. "Veel consumenten halen illegaal vuurwerk uit België en via webshops uit Polen. Met alle gevolgen van dien."