EU-akkoord over CO2-heffing voor bedrijven van buiten Europa

Bedrijven van buiten de EU krijgen een CO2-heffing opgelegd als ze producten in de EU verkopen. Hierover hebben onderhandelaars van het Europees Parlement en lidstaten dinsdagochtend een akkoord bereikt

Verder moet dit voorkomen dat bedrijven die in de EU zijn gevestigd, hun productie naar buiten de EU verplaatsen om zo de heffing te ontlopen. Ook hoopt de EU de niet-Europese bedrijven te bewegen soortgelijke maatregelen in te voeren.

Indirecte uitstoot valt ook onder de nieuwe regels. Dit is bijvoorbeeld uitstoot die is vrijgekomen bij het opwekken van de elektriciteit die is gebruikt bij het produceren van goederen.