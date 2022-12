Toch een kleine stijging van de kinderopvangtoeslag vanwege hoge tarieven

Ouders kunnen komend jaar toch wat meer toeslag krijgen voor de kinderopvang. Het kabinet heeft besloten om de maximale uurtarieven waarvoor toeslag mag worden aangevraagd te verhogen.

Vervolgens bekeek het kabinet de afgelopen tijd of het de kinderopvangtoeslag zou laten meestijgen met die hogere tarieven. Eerder meldde het ministerie dat het pas in 2024 naar een nieuwe verhoging zou kijken, omdat het te kort dag zou zijn om per 2023 een extra verhoging in te voeren.