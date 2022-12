Ongeveer 1,5 miljoen woningen moeten verduurzaamd worden tot 2030

Er zijn nog heel veel slecht geïsoleerde huizen in Nederland. In totaal moeten er de komende zeven jaar ongeveer 1,5 miljoen woningen met de energielabels E, F of G verduurzaamd worden. Vooral in de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Westerwolde, Laren en Haarlem ligt een grote opgave.

Dit blijkt uit de Woningmonitor van Natuur & Milieu. Rob van Tilburg, directeur programma's van deze milieuorganisatie: "Het kabinet wil dat in 2030 alle woningen met deze energielabels verdwenen zijn. Dat zijn in totaal zo'n 1,5 miljoen woningen. En om dat waar te maken, moet er in de komende zeven jaar haast gemaakt worden met bijvoorbeeld het isoleren van woningen",

De milieuorganisatie heeft eerst onderzocht of de woningen met de energielabels E, F of G in het bezit zijn van particuliere verhuurders, eigenaar-bewoners of woningcorporaties. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van data van statistiekbureau CBS en het Kadaster.

Van Tilburg: "Het onderzoek laat zien dat het tijd is om een enorme inhaalslag te maken. Gemeenten moeten aan de slag, woningeigenaren moeten tempo maken en de overheid moet het aangekondigde beleid concreet maken."

De vijf gemeenten met het grootste aandeel geregistreerde energielabels E, F en G zijn Heemstede, Bloemendaal, Westerwolde, Laren en Haarlem. Heemstede en Bloemendaal hebben zelfs een aandeel dat ruim twee keer zo hoog is als het landelijk gemiddelde van 16 procent.

Natuur & Milieu ziet verder dat de afspraken die met woningcorporaties zijn gemaakt over het terugdringen van woningen met slechte energielabels effect hebben. Zulke afspraken zijn er niet met particuliere verhuurders. "Er is een verhuurverbod voor woningen met label E, F of G aangekondigd, maar dat is nog erg onduidelijk", zegt Van Tilburg.

